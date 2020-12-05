«Грозит катастрофой»: Никита Михалков высказался о будущем школьного образования

Исполнитель главной роли в кинокартине «Жестокий романс» выступил с критикой современного образования. Никита Михалков уверен, что цифровизация школ пагубно влияет на знания детей.

Никита Сергеевич вместе со своими коллегами по актерскому цеху — Владимиром Меньшовым, Иваном Охлобыстиным и писателем Захаром Прилепиным высказались против электронного образования.

«Попытка подогнать систему национального образования под методички глобалистов грозит нам национальной катастрофой», — заявил Михалков в обращении к Всероссийскому родительскому собранию в Подмосковье.

Народный артист РСФСР сравнил сегодняшние реалии школьного образования с «окнами Овертона». По мнению знаменитости, возможное стало не просто допустимым, оно стало обязательным. Михалков переживает за судьбы учеников, которые стали редко общаться с учителями.

«Живое общение с учителем, доверие ему становится редкостью», — пожаловался артист.

Напомним, ранее активную борьбу с неравенством в школьном образовании начал вести политический деятель и публицист Захар Прилепин. Также он посчитал нужным отказаться от Единого государственного экзамена. Дистанционное образование же Прилепин назвал «диверсией». Об этом сообщило информационное агентство rzn.info .

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