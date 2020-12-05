София Ротару впервые за долгое время приехала в Москву для участия в «Песне года»

Украинской звезде предстоит сдать тест на коронавирус, без которого на сцену ее не допустят.

Украинская певица София Ротару впервые за долгое время приехала в Россию. В Москве она собирается поучаствовать в «Песне года – 2020». Правда, перед началом мероприятия украинской звезде предстоит сдать обязательный тест на коронавирус. Без отрицательного результата никто ее до сцены не допустит.

Добавим, что вести церемонию «Песни года» будут бывшие возлюбленные – телеведущая Лера Кудрявцева и музыкант Сергей Лазарев. Ранее жена хоккеиста Игоря Макарова рассказывала, что тесты обязательны к сдаче не только для артистов, но и для всей съемочной бригады. Сдадут тесты представители прессы и участники балета «Тодес». Их участие тоже предусомтрено протоколом.

Заметим, что на телевидении «Песня года» будет показана в первые два дня нового года – 1 и 2 января, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Ротару в последние годы редкий гость в России. На корпоративы ее почти не зовут из-за дороговизны. В «Песне года» она решила участвовать, потому что ее лично попросил давний друг композитор Игорь Крутой.

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