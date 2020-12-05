Алексей Ягудин высмеял Евгения Плющенко за падение на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити

Фигурист разместил в соцсетях кадр со своим главным соперником и конкурентом.

Олимпийский чемпион 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин в сторис Instagram разместил кадр, на котором его главный соперник на тех играх фигурист Евгений Плющенко падает на льду во время исполнения короткой программы. Именно та неудача, по сути, перечеркнула мечту Плющенко выиграть в Америке золотую награду.

Одна из подписчиц Ягудина попросила его назвать самый любимый прыжок. Фигурист не удержался, чтобы в очередной раз не потроллить своего оппонента.

«Вот», — подписал он кадр и показал распластавшегося на льду Плющенко.

Также Ягудин заметил, что ему было интересно соревноваться даже, если бы на горизонте не было Плющенко. По его словам, сильных соперников всегда у него хватало.

Напомним, что Евгений Плющенко побеждал на играх в итальянском Турине и российском Сочи. Он двукратный олимпийский чемпион. С Ягудиным их сложно назвать друзьями. После окончания карьеры они не раз друг друга подкалывали на публике.

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