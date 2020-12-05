«День усыновления нашего Васи»: Виктор Рыбин удивил признанием о единственном сыне

Певица Наталья Сенчукова в Instagram разместила ролик, который несколько смутил ее подписчиков. На кадрах она сидит вместе со своим мужем музыкантом Виктором Рыбиным. В руках у звезд шампанское. Видно, что пара отмечает какой-то праздник.

«Я купил сегодня чурчхелы виноградной и гранатовой, орешков и шампусика. Мы сегодня отмечаем семейную дату. Она, конечно, казусно-парадоксальная. Двадцать два года назад нам пришлось усыновить нашего сына Васю. Хотя ему сейчас 21 год. Вот загадка, как так произошло? Но вот у нас сегодня такая дата. День усыновления нашего Васи Рыбина». Виктор Рыбин

«Так Вася не ваш родной сын? Мы ничего не понимаем», «Сын у вас родился в феврале 1999 года. Скорее всего, в декабре вы расписались. У вас хорошая семья, счастья вам», «Василий, конечно, глаз не оторвать. А Вася родился до того, как вы поженились», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Сенчуковой и Рыбина всего один ребенок. При этом Василий действительно настоящий красавец, который не очень похож на своих родителей.

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