Роман Постовалов из «Уральских пельменей» рассказал, что просили жены юмористов у Деда Мороза

Как отметил шоумен, сам он в этом году ничего не будет клянчить у «бородатого», потому что сюрпризов и без того хватило.

Юморист из шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов в Instagram рассказал, что просила его жена и супруги других шоуменов из проекта на прошлый Новый год у сказочного Деда Мороза. Как он отметил, желание женщин сбылось сполна, но вряд ли они были от этого счастливы.

«Дорогой Дедушка Мороз, сегодня день писем тебе! Наши жены в прошлом году просили, чтобы мы чаще были дома. Они одумались, просят вернуть нас на работы! На подольше и побольше! Лично сам ничего не прошу в Новом году, сюрпризов хватило и в прошлом. А что вы попросили у «бородатого»?» Роман Постовалов

«Какой симпатичный гномик. Уже давно ни у кого ничего не прошу… Но так как надежда умирает последней, то надеюсь, что когда-нибудь, как-нибудь, откуда-нибудь появится у меня домик у моря», «Блин, Ромашка. Вы — клевый! У деда Мороза попрошу счастья в семье! Как-то не хватает сейчас этого», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что из-за пандемии «Уральские пельмени» полгода были лишены возможности выступать перед зрителями. Постовалов даже отмечал, если концерты не возобновятся, то он пойдет работать на завод.

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