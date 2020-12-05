«Открываю страницу, а ребенку 12 лет!»: Милославская рассказала, кто против ее романа с Петровым

Актриса Стася Милославская во время YouTube-шоу «Георгий за кадром» заявила, что подверглась не так давно хейту со стороны двенадцатилетних девочек. Многие из них обвиняют ее в том, что она якобы специально закрутила роман с актером Александром Петровым, чтобы пропиариться за его счет и продвинуться по карьерной лестнице.

Как отметила актриса, она существовала и была заметной фигурой в кино еще до встречи с Петровым. Причем, как она утверждает, девочки, которые ее оскорбляют, смелые только в Сети.

«Пишут мне в комментариях: «Ты сука». Открываю страницу хейтера, а ребенку 12 лет! Отберите у детей мобильные телефоны!» Стася Милославская

Напомним, что до Стаси Милославской у Александра Петрова был бурный роман с другой актрисой Ириной Старшенбаум. После расставания вскоре его стали замечать со звездой картины «Стрельцов». Кстати, именно этот фильм и сблизил их. Петров в ленте сыграл главного героя – советского футболиста.

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