Ирина Шейк рассталась с «голливудским ловеласом» Вито Шнабелем

Известная российская модель Ирина Шейк рассталась со своим бойфрендом 33-летним нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем.

Несколько дней назад девушка, как уверяют американские журналисты, отправилась на прогулку со своей дочкой Леей. Отцом ребенка является, как известно, голливудский актер Брэдли Купер. Журналистам удалось заснять модель недалеко от дома Шнабеля. Вскоре их вниманию предстал и сам мужчина. При этом Шейк демонстративно прошла мимо, не обратив никакого внимания на красавчика, который только развел руками.

Напомним, что с Вито Шнабелем Ирина Шейк стала общаться вскоре после расставания с Брэдли Купером. Они часто прогуливались вместе. Кроме того, мужчина очень привязался к дочке модели. Он постоянно играл с ребенком.

больше по теме Ирина Шейк в принтованном дениме и с самым трендовым аксессуаром года позировала для селфи Стилист Анастасия Пахолкова отметила грамотное сочетание элементов в аутфите.

Между тем за Шнобелем в Голливуде закреплена дурная репутация. Девушек в последние годы он менял словно перчатки. Его даже стали называть «голливудский ловелас». Только за последние годы у него были романы с моделями Эль Макферсон и Хайди Клум, актрисами Деми Мур и Эмбер Херд, сообщает dailymail.co.uk.

Смотрите также: