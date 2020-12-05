Милославская назвала испанским стыдом для зрителей сцену с Асмус и Янковским из «Текста»

Как отметила актриса, многие, кто смотрел картину, в тот момент испытали чувство неловкости.

Актриса Стася Милославская в YouTube-шоу «Георгий за кадром» заявила, что восхищена смелостью своей коллеги актрисы Кристины Асмус, которая сыграла откровенную сцену в картине «Текст». Компанию ей, как известно, составил актер Иван Янковский.

«Я полностью уверена, что та постельная сцена с Кристиной Асмус и Ваней Янковским необходима в этом фильме и именно в таком грязном формате. То чувство неловкости, которое испытали все зрители, от того, что ты подсматриваешь чужую жизнь, испанский стыд — самое правильное ощущение». Стася Милославская

По словам Милославской, не все зрители были готовы к подобной сцене в кино. Отсюда и большое количество критики, обрушившееся в первую очередь на Кристину Асмус. Как заметила актриса, в Интернете собрались вдруг моралисты. Отвагой своей коллеги Милославская просто восхищена. Как она думает, без той сцены, действие в нашумевшей картине было бы неполным.

Напомним, что фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко, который вышел на экраны во второй половине 2019 года, вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Кристина Асмус, например, подверглась жуткой травле в Сети.

Добавим, что испанским стыдом называют чувство смущения от наблюдения за смущающими действиями другого человека.

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