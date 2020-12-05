«Он дико актуальный»: Хромченко показала остромодный в новом сезоне цвет груши

Фэшн-эксперт заметила, что он будет в тренде не только нынешней зимой.

На программе «Модный приговор» перевоплощениям подверглась блогер Юлия. Девушку поглотил ее вымышленный персонаж, и она стала забывать, что значит выглядеть ухоженно. Мужу, естественно, это не понравилось, поэтому он забил тревогу и обратился в модный «суд».

Один из образов, в который перевоплотили Юлию, составила шляпка и пальто оверсайз зеленоватого цвета. И именно этот оттенок, как оказалось, сейчас завоевал модный Олимп.

«Этот цвет груши – это новый оттенок зеленого, который характерен для сезона. Он дико актуальный. Не то, чтобы он выйдет из моды как какой-то острый писк. В принципе он нормально растворится в этой зеленой теплой группе и совершенно ликвидно будет служить вам и впоследствии. Но если вы человек, который с одной стороны любит практичность, а с другой хочет что-то остромодное купить, то есть и рыбку съесть и на веточке покачаться, — цвет груши – это ровно то, что вам нужно в сезоне осень-зима 2020/21», — заявила Хромченко.

Эвелина Хромченко ранее показала неактуальную модель пуховика, от которой нужно избавляться как можно скорее.

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