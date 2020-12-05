«Нынче люди пошли злопамятные!»: Абрикосов объяснил, почему его «забанил» в соцсетях Безруков

Бывший участник шоу «Дом-2» Май Абрикосов в Instagram объяснил, почему его отправил в бан известный актер Сергей Безруков.

«Сначала меня забанил Сергей Безруков за мой комментарий о том, что он в православный праздник рекламировал экстрасенса. Вторым был как раз экстрасенс Сергей Ланг, которого я уличил во лжи и шарлатанстве. И еще парочка моих подписчиков, им не понравились мои ответы. Какие нынче люди пошли злопамятные!»

Май Абрикосов

Как заметил Абрикосов, он продолжит в соцсетях высказывать свое мнение на разные темы. Особенно это касается «Дома-2». Он добавил, что организаторы и начальники популярного проекта, который смотрят примерно 60 миллионов человек, должны быть благодарны ему за внимание.

Напомним, что Май Абрикосов живет последние годы в деревне. При этом его не раз звали обратно на шоу «Дом-2» и для участия в популярных ток-шоу, но он каждый раз отвечал отказом.

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