«Кучки на Тверской»: Солнцев показал, как выглядели девушки легкого поведения в конце девяностых

Шоумен поделился архивным кадром, который был сделан в 1999 году.

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram поделился раритетным снимком, который был сделан в конце девяностых годов прошлого века. На фотографии изображены российские проститутки, вышедшие на работу.

«4 августа 1999 года. Проститутки в центре Москвы. Работают. Очень хорошо помню эти пестрые, веселые «кучки» на Тверской». Рустам Солнцев

«Первая на Аллегрову похожа, а последняя — на Бузову», «В очках училки. Даже с виду не подумаешь, что это могут быть путаны», «Интересно, кто-то уже узнал свою соседку, учительницу, а может быть даже родственницу», «Что с ними сейчас интересно? Им уже 55+. Сейчас, наверное, стали правильными мамами и бабушками», — стали шутить в комментариях пользователи.

Напомним, что Рустам Солнцев регулярно в соцсетях публикует раритетные снимки из прошлого. Часто он вспоминает, как выглядели популярные музыканты в начале своего творческого пути.

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