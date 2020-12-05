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«В каждой бочке, кто затычка?»: Илья Соболев из «Камеди Клаб» высмеял стихи Сергея Шнурова

Как отметил юморист, музыкант пишет не про тех людей.

«В каждой бочке, кто затычка?»: Илья Соболев из «Камеди Клаб» высмеял стихи Сергея Шнурова
Илья Соболев. Фото: instagram.com/sobolev_tut/

Резидент «Камеди Клаб» Илья Соболев в соцсетях высмеял музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за его стихотворения. Причем он также написал стих, в котором не обошлось без нецензурной лексики. В нем, в частности, есть такие строки.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров. Фото: Globallookpress.com

«В каждой бочке, кто затычка? Даже не затычка! Штык! И Пригожина, и Басту подколол стихами вмиг. Топчик топчет их по делу. И без дела. Топчик жжет! Вроде бы все классно, смело, но улыбка не идет».

Илья Соболев

Как отметил Соболев, от стихотворений Шнурова ему совсем не хочется смеяться. Он напомнил певцу, что кругом полные вокзалы людей, закрываются кружки, «где десять деток пляшут». Резидент «Камеди Клаб» заметил, что на такие темы Шнуров почему-то ничего не шутит. В конце своего «произведения» Соболев заявил, что Шнуров смеется не над теми людьми и ему «следует брать выше».

Ранее Сергей Шнуров вступил в «творческую полемику» с рэпером Бастой. Это случилось после концерта рэпера в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, где собралось свыше десяти тысяч человек. При этом многие пренебрегли мерами безопасности и были без масок.

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БастаИлья СоболевИосиф ПригожинСергей ШнуровШоу "Камеди клаб"