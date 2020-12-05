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На стиле: Брежнева запечатлелась в трендовом трикотажном костюме цвета охры

Певица выбрала не только актуальный комплект, но и модный в этом сезоне оттенок.

На стиле: Брежнева запечатлелась в трендовом трикотажном костюме цвета охры
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Трикотажный костюмы, состоящие их худи и джоггеров, покорили в этом году сердца многих звездных модниц, поселившись в их гардеробах сразу в нескольких расцветках. В них тепло и уютно, а главное стильно – оверсайз в трендовых оттенках не оставляет незамеченной никого.

Лера Кудрявцева, Алсу, Нюша, Мария Шарапова – эти и другие звезды имеют в своем арсенале не одну пару костюмов. Вот и экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева выгуляла свой любимый комплект.

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Звезда позировала для селфи в стильном костюме оверсайз цвета охры. Этот оттенок наряду с многими желто-коричневыми колорами является в сезоне осень-зима 2020/21 одним из ведущих. И Брежнева как настоящая модница, которая ценит комфорт в повседневных луках, это знает.

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