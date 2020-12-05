«Очень устойчивый тренд»: Хромченко объяснила, зачем нужны микро-сумки

На модный суд к Эвелине Хромченко, Александру Васильеву и Надежде Бабкиной пришла 33-летний блогер Юлия. Девушка живет двумя «жизнями» — в одной она жена и мама, в другой – эпатажный персонаж своего блога. И первая ипостась стала поглощать вторую, что мужу героини категорически не нравится.

Народный стилист программы «Модный приговор» предложил Юлии присмотреться к комбинезонам. Девушка вышла на суд в модели с бюстье, а также с микро-сумочкой из страз через плечо. И Эвелина Хромченко поспешила заметить:

«Обратите внимание на мини-сумочку, это очень устойчивый тренд последние несколько лет. Микро-сумки практически заменяют привычные колье, располагаясь на месте, которое должна занимать привычная сумка, и вносят приятное разнообразие в мир бижутерии и украшений», — отметила Хромченко.

В погоне за трендами многие шопоголики, ставшие обладателями столь микроскопического аксессуара, часто разочаровываются – в нем не помещается ничего. Здесь Хромченко поспешила успокоить модниц:

«Не надо негодовать и говорить, что в эту сумку не поместится мобильный телефон. Никто и не планировал», — подчеркнула Хромченко.

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