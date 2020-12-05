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«Я не работаю»: Кети Топурия объяснила, почему ее не удастся увидеть в «новогодних огоньках»

Как отметила певица, сейчас она вынуждена сделать перерыв в творческой карьере.

«Я не работаю»: Кети Топурия объяснила, почему ее не удастся увидеть в «новогодних огоньках»
Кети Топурия. Фото: Globallookpress.com

Певица Кети Топурия в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснила, почему многочисленные поклонники не смогут ее увидеть в этом году в «новогодних огоньках».

Кети Топурия
Кети Топурия. Фото: Globallookpress.com

«Я в декрете. В связи с этим не работаю сейчас. Я не буду участвовать в «новогодних огоньках». Причина в моем интересном положении».

Кети Топурия

Отметим, что Кети Топурия должна стать мамой в конце декабря. Любопытно, что СМИ периодически пишут в последние месяцы, якобы она уже родила. Впрочем, сама Топурия уже не раз опровергала эти слухи.

Напомним, что в 2015 году Топурия родила дочь Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана. Через два года пара распалась. Второй ребенок у певицы должен родиться от бизнесмена Льва Деньгова.

Ранее от участия в «новогодних огоньках» отказалась певица Алсу. По ее словам, она ставит безопасность на первое место и не хочет в этом году рисковать здоровьем своих близких людей в связи с пандемией.

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