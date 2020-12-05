«Какой злодей их производит и продает?!»: Хромченко показала антитрендовую модель зимнего пальто

Ежедневная программа «Модный приговор» в эфире Первого канала много лет помогает не только участницам, но и телезрительницам ориентироваться в актуальных трендах. Эвелина Хромченко, Александр Васильев, Надежда Бабкина и Юлия Барановская подсказывают девушкам, какие вещи заслуживают их внимания, а на какие лучше даже не смотреть или поскорее отправлять в утиль, если вдруг она занимают место в платяном шкафу.

В новом выпуске на передачу пришла 33-летняя девушка Юлия. Участница продефилировала перед модным судом в своих нарядах. Среди верхней одежды, которую продемонстрировала девушка, оказалось пуховое стеганое пальто. И Хромченко не смогла удержаться, чтобы не заметить:

«Меня все время занимает вопрос: какой злодей их производит и продает, эти пальто?! Потому что люди очень наивные часто бывают. «Если продается, да еще и рекламируется в нынешнем сезоне, значит модно, значит актуально, вещь новая, пойду куплю», — негодует Хромченко. И продолжает: «В магазине продают, значит модно и актуально, я надену, тепло и пойду». Вот хочу посмотреть в глаза этим производителям этих пуховых пальто».

Модный эксперт обратила внимание, что нужно тщательно выбирать одежду среди представленного в бутиках ассортимента. Там часто висят коллекции прошлых лет, которые давно неактуальны. Как продемонстрированное героиней выпуска пальто.

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