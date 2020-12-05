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Хайпа не будет: дочь ведущего Первого канала покинула шоу «Голос»

Организаторы проекта успели выслушать обвинения в том, что «все куплено».

Хайпа не будет: дочь ведущего Первого канала покинула шоу «Голос»
Кадр из шоу "Голос" / Первый канал

18-летнюю Александру Будникову, подопечную рэпера Басты в проекте «Голос», многие пользователи в Сети затравили за то, что она попала на программу «по блату». Оказалось, что ее отец работает ведущим утреннего шоу на Первом, и для хейтеров этот факт оказался поводом обвинить организаторов музыкального проекта в продажности.

Но после первого этапа нокаутов, который начался накануне в проекте, стало очевидно – хайпа не будет. Александра Будникова покинула шоу, и ее не спасли даже коллеги-наставники Василия Вакуленко, хотят имели такие полномочия.

Александра Будникова
Александра Будникова. Кадр из шоу «Голос» / Первый канал

Напомним, особенно жарко разгорелись споры о «блате» Будниковой на этапе поединков. Многим зрителям показалось, что Баста «слил» более сильного участника Максима Коковина ради дочки телеведущего, выставив вокалиста с неяркими куплетами в дуэте.

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