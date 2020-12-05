«Ну что это за птенчик!»: Бузова похвасталась новой шубкой ярко-желтого цвета

Наступление календарной зимы увеличило гардеробы многих модниц как минимум на одну актуальную модель верхней одежды, а то и две. Речь идет о шубе. В тренде по-прежнему эко-мех, или плюшевые «Чебурашки», как их успели окрестить стилисты. Также имиджмейкеры советуют обращать внимание на длинноворсовые модели. Одну из таких успела выгулять поющая телеведущая Ольга Бузова.

Звезда эстрады пополнила гардероб шубкой яркого желтого цвета. К слову, одного из популярных колоров в сезоне. Девушка появилась на работе с длинной шубке из искусственного меха, которую дополнила уггами с леопардовым принтом.

«Ну что это за птенчик!», — снимая себя на видео, восторженно воскликнула Бузова.

Телеведущая призналась, что шубка долго ждала своего часа и вот, наконец, оказалась в центре внимания. Бузова покрутилась перед зеркалом и неожиданно для себя обнаружила принт на спинке изделия. Это привело ее в еще больший восторг.

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