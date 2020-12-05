«Дай Бог, не застрелюсь»: команда Гагариной на «Голосе» довела Шнурова до отчаяния

Музыкант заявил, что увиденное им – это апофеоз абсурда и обреченности.

В новом выпуске популярного музыкального телепроекта «Голос» настало время нокаутов. Каждый из звездных наставников подготовил к выступлению две тройки своих подопечных. И первыми вышли на сцену участники под руководством Полины Гагариной. Разножанровые артисты исполнили яркие и разные композиции – от оды пасте «Люблю я макароны» до Abba Dancing Queen.

И многие члены жюри остались под впечатлением. Особенно Сергей Шнуров. Только его оценка была самой колкой.

«Апофеоз веселого абсурда и такой тоскливой обреченности, — оценил участников Нуров. И объяснил: «Ты не понимаешь, зачем эти люди вместе, и что они хотят нам сказать. Я замер, когда увидел все эти три номера подряд. Я до сих пор нахожусь под сильным впечатлением. Дай Бог, я сегодня не застрелюсь».

Такое признание нашло отклик у ведущего проекта Дмитрия Нагиева, который отрезал: «Но зато если это случится, госпожа Гагарина войдет в историю».

Не смог остаться в стороне «заклятый» коллега Шнурова рэпер Баста. Он подхватил реплику Нагиева: «…как Гагарина-освободительница!».

А «виновнице» столь жарких баталий пришлось сглаживать острые углы. «Просто успокоительные таблетки перестали действовать на Сергея Владимировича», — «разрядила» обстановку Полина Гагарина.

Напомним, девятый сезон шоу «Голос» стартовал в августе. И уже запомнился несколькими скандалами.

Смотрите также