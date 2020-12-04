«Жизнь других» в Дубае: сколько стоит образование и как платят домработницам
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как сделать своими руками макраме-венок к Новому году из подручных предметов
Видео

«Мне везет на уникальных людей»: Цымбалюк-Романовская заговорила о планах на ближайшее будущее

Пианистка рассказала, что ее вдохновляет в последний месяц уходящего года.

«Мне везет на уникальных людей»: Цымбалюк-Романовская заговорила о планах на ближайшее будущее
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/

Виталина Цымбалюк-Романовская сделала в Instagram признание, которое из ее уст прозвучало неожиданно.

«Мне очень везет на уникальных людей», — поделилась блондинка.

Несмотря на трагические события последних дней — уход из жизни ее бывшего мужа Армена Джигарханяна и невозможность с ним попрощаться, — Виталина Цымбалюк-Романовская пытается находить поводы для радости. Так, сейчас молодая женщина готовится к встрече Нового года и уже продумывает дизайн главного украшения праздника – елки.

Пианистка поделилась, что при оформлении дома в этом году она будет вдохновляться декорациями Симона Вирсаладзе к балету «Щелкунчик» в Большом театре. Елку, похожую на ту, что была в спектакле, она увидела недавно. И вместо Деда Мороза тоже был Щелкунчик. К Виталине сразу же пришло решение.

«Я вдохновилась стилем елки в этом году», — написала Виталина Цымбалюк- Романовская.

Пост пианистка сопроводила совершенно сказочным снимком, создающим новогоднее настроение. Возможно, пребывание в такой атмосфере помогает не впасть в депрессию и уныние после смерти любимого человека.

Смотрите также

Тэги

google новостиВиталина Цымбалюк-РомановскаяВиталина Цымбалюк-Романовская последние новостиНовый год