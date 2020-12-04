«Мне везет на уникальных людей»: Цымбалюк-Романовская заговорила о планах на ближайшее будущее

Пианистка рассказала, что ее вдохновляет в последний месяц уходящего года.

Виталина Цымбалюк-Романовская сделала в Instagram признание, которое из ее уст прозвучало неожиданно.

«Мне очень везет на уникальных людей», — поделилась блондинка.

Несмотря на трагические события последних дней — уход из жизни ее бывшего мужа Армена Джигарханяна и невозможность с ним попрощаться, — Виталина Цымбалюк-Романовская пытается находить поводы для радости. Так, сейчас молодая женщина готовится к встрече Нового года и уже продумывает дизайн главного украшения праздника – елки.

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Пианистка поделилась, что при оформлении дома в этом году она будет вдохновляться декорациями Симона Вирсаладзе к балету «Щелкунчик» в Большом театре. Елку, похожую на ту, что была в спектакле, она увидела недавно. И вместо Деда Мороза тоже был Щелкунчик. К Виталине сразу же пришло решение.

Пост пианистка сопроводила совершенно сказочным снимком, создающим новогоднее настроение. Возможно, пребывание в такой атмосфере помогает не впасть в депрессию и уныние после смерти любимого человека.

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