«Это все так мило»: беременная невестка Валерии похвасталась детскими вещами

Совсем скоро Валерия впервые станет бабушкой. Внучку ей подарит младший сын Арсений и его жена Лиана. Пол будущего малыша молодые люди узнали совсем недавно. Поначалу новость немного огорчила будущего отца, ведь он хотел, чтобы на свет появился сын. А будущая мама тем временем готовится к появлению малышки. В своем микроблоге Лиана показала, какие детские вещи купила для девочки.

«Я фанат минимализма, хорошего качества, красоты и спокойных цветов. Это все так мило. Вязаные вещи и трикотаж — отдельная любовь», — написала Шульгина.

Напомним, в конце лета этого года Арсений и Лиана устроили пышную свадьбу. Уже тогда гости заподозрили, что Валерия скоро станет бабушкой, однако семья певицы никак не комментировала эти предположения. Позже информацию подтвердили сами молодожены.

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