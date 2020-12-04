Леван Горозия об онлайн-концерте: «Мы решили уйти в сторону перформанса»

В эпоху пандемии онлайн-концерты стали настоящим спасением для музыкантов и их поклонников. Вместо реального концертного зала можно прийти в виртуальный и насладиться творчеством любимых артистов.

В ближайшее воскресенье МТС открывает новый сезон онлайн-выступлений на своих мультимедийных платформах. Начнется он с концерта музыканта Левана Горозии.

«Мы с моей командой решили сделать не совсем онлайн-концерт, а больше уйти в сторону перформанса, — сказал Леван Горозия Teleprogramma.pro. — Поэтому это интересно, это останется надолго. И безусловно, в условиях пандемии, когда нет живых концертов, это моя некая обратная связь с моими слушателями, которые поддерживали меня на протяжении всего этого года. Спасибо им за это. Спасибо всем моей команде. Спасибо МТС live за возможность это сделать».

Во время онлайн-перформанса Леван Горозия презентует поклонникам свой новый альбом «Рассвет», прозвучат и несколько хитовых композиций вокалиста. Ожидается, что это будет нечто вроде музыкального спектакля.

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Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть в воскресенье, 6 декабря, в 19:00 по московскому времени на платформе МТС Live, в онлайн-кинотеатре МТС ТВ и в группе МТС Live во «ВКонтакте». Запись выступления будет доступна на МТС Live.

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