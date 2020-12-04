«Страшно»: Наталья Подольская боится выходить на сцену

Певица заговорила о слишком большой паузе в выступлениях.

В конце октября Наталья Подольская во второй раз стала мамой, подарив своему мужу Владимиру Преснякову еще одного сына.

Сейчас все свое свободное время певица посвящает семье и маленьким наследникам. Между тем Наталья Подольская дает понять, что в ее планы входит и самореализация. Вокалистка намерена совмещать работу с воспитанием детей. Правда, звезда призналась, что после большой паузы ей трудно вновь представить себя на сцене.

Молодая мама уже заранее начала волноваться. Наталья Подольская почти год не выступала перед публикой.

«Даже страшно. Вдруг разучилась. Даже представить боюсь свой мандраж перед выходом на сцену», — призналась Наталья Подольская в Instagram.

Поклонники звезды тут же поддержали Наталью, заверив, что любят ее и ждут выступлений. Они очень надеются, что через какое-то время смогут вновь насладиться неповторимым вокалом Подольской.

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«Наташа, это как на велосипеде — села и поехала!», «Все будет. Вы — профессионал! Ничего не забывается», «Мы вас любим, ждем!», «Не переживай, красотка. Ты справишься. Ты сильная», — пишут Наталье фанаты.

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