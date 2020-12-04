«Температура была пять дней»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена заболели коронавирусом

Жена ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова Кристина рассказала поклонникам, что у нее и у мужа подтвердился CoViD-19.

«Температура была пять дней, вчера вроде не поднималась. Но слабость в теле, насморк и отсутствие обоняния жутко бесит», — поделилась Кристина Черкасова.

Она добавила, что медики уже назначили лечение и ей, и Андрею. Среди лекарственных средств, к счастью молодой женщины, пока нет антибиотиков. Врачи порекомендовали супругам пить витамины и препараты, разжижающие кровь.

Кристина Черкасова пообещала поклонникам в подробностях рассказывать о том, как идет процесс лечения. Общаясь с подписчиками в комментариях к посту, она дала понять, что совершенно не паникует из-за болезни, и относится к коронавирусу, как к простудной инфекции, от которой просто придется лечиться чуть дольше, чем от обычной.



Поклонников пары также интересует, с кем сейчас грудной сын Кристины и Андрея Черкасовых, Святослав. Молодая мама ответила, что ребенок с ними.

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