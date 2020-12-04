«Жизнь других» в Дубае: сколько стоит образование и как платят домработницам
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как сделать своими руками макраме-венок к Новому году из подручных предметов
Видео

«У нее огромное сердце»: Марат Сафин пришел поздравить Викторию Боню с днем рождения

Светская львица закатила вечеринку в одном из ресторанов Москвы.

«У нее огромное сердце»: Марат Сафин пришел поздравить Викторию Боню с днем рождения
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

На днях Виктории Боне исполнился 41 год. Вечеринку по этому поводу светская львица устроила в Дубае. Выбраться на курорт смогли немногие, поэтому блондинка решила продолжить праздновать день рождения и закатила званый ужин в одном из самых пафосных ресторанов Москвы. В числе первых поздравить ее пришел экс-теннисист Марат Сафин.

«Мне нравится, какой у нее взгляд на жизнь, как она относится к жизни. У нее огромное сердце. Если говорить о внешности, то я смотрю на душу. То, что она пошла по духовному пути — это большой плюс. Мы хорошие друзья», — сказал Сафин.

Марат Сафин
Марат Сафин. Фото: Teleprogramma.pro

Поговаривают, что пару связывает не просто дружба. Но Виктория все отрицает. Марата она считает хорошим другом.

Смотрите также:

Тэги

Виктория БоняВиктория Боня последние новостиВиктория Боня фотоМарат Сафин