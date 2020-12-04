«У нее огромное сердце»: Марат Сафин пришел поздравить Викторию Боню с днем рождения

На днях Виктории Боне исполнился 41 год. Вечеринку по этому поводу светская львица устроила в Дубае. Выбраться на курорт смогли немногие, поэтому блондинка решила продолжить праздновать день рождения и закатила званый ужин в одном из самых пафосных ресторанов Москвы. В числе первых поздравить ее пришел экс-теннисист Марат Сафин.

«Мне нравится, какой у нее взгляд на жизнь, как она относится к жизни. У нее огромное сердце. Если говорить о внешности, то я смотрю на душу. То, что она пошла по духовному пути — это большой плюс. Мы хорошие друзья», — сказал Сафин.

больше по теме Пафосный ресторан: Виктория Боня отмечает день рождения в Москве Светской львице недавно исполнился 41 год.

Поговаривают, что пару связывает не просто дружба. Но Виктория все отрицает. Марата она считает хорошим другом.

Смотрите также: