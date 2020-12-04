«Дом-2» превратился в помойку»: Алена Водонаева поддержала Самбурскую в скандале с Бузовой

Бывшая участница проекта заявила, что реалити-шоу за последнее время сильно изменилось. И не в лучшую сторону.

Алена Водонаева оправдалась за поддержку поста Настасьи Самбурской, назвавшей проект «Дом-2» «днищем». Увидев реакцию Водонаевой, подписчики удивились, ведь Алена стала популярной благодаря участию в телестройке.

Звезда заявила, что лайк Самбурской поставила машинально и только потом узнала, в эпицентр какого скандала угодила.

Забирать лайк назад Алена Водонаева не стала, и на то у нее есть причины. Бывшая участница считает, что Настасья Самбурская права, давая грубые характеристики реалити-шоу.

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Теледива отметила, что «Дом-2» времен ее участия в нем и сейчас — это фактически два разных проекта.

«После того, как в 2014 году проект покинула Михайловская (креативный и линейный продюсер), этот телевизионный проект превратился в помойку с бухающими участниками, среди которых полно проституток и алкашей», — высказалась в сторис Instagram Алена Водонаева.

Бывшая участница напомнила, что в свое время из «Дома-2» с позором была выгнана Елена Беркова, когда вскрылось, что она порноактриса. Водонаева отметила, что с уважением относится к Ольге Бузовой, но к проекту это не имеет отношения.

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