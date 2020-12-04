«Ты просто ничтожество»: Настасья Самбурская унизила Ольгу Бузову в ответ на оскорбления

Актриса Настасья Самбурская жестко прошлась по Ольге Бузовой за то, что та посмела дать ей ответ на пост, унижающий телепроект «Дом-2».

Ведущая реалити-шоу намекнула на то, что Самбурская изливает желчь из-за того, что не может заработать приличные деньги.

Настасья молчать не стала и ответила Ольге Бузовой, назвав ее бездарностью и фриком. Актриса пригрозила ведущей «Дома-2», что во время их ближайшей встречи, 10 декабря, устроит ей феерию и припомнит все публичные оскорбления в свой адрес. Кроме этого, Настасья Самбурская обвинила Ольгу Бузову во лжи и показухе.

«Ты просто ничтожество, хоть и богатое, и популярное в кругах тупых людей», — написала актриса в сториз своего Instagram.

Напомним, крупный скандал, вероятно, сама того не желая, спровоцировала другая ведущая «Дома-2» — Ксения Бородина.

Она подвергла жесткой критике недавно вышедший сериал «Беспринципные», в котором играет Настасья Самбурская. Актриса в ответ набросилась на «Дом-2», назвав проект «днищем».

Смотрите также