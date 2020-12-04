«Поправилась»: Виктория Боня в коралловом бикини разволновала поклонников

Несколько дней назад Виктория Боня сменила локацию, прилетев из Монако в Дубай. Здесь бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» отмечала свой день рождения. Красотке исполнился 41 год.

Теперь теледива вновь готовится к перелету. На этот раз место, куда она намеревается прибыть, не столь комфортно, как Монако или Дубай, с точки зрения температуры воздуха и погоды.

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Виктория планирует отправиться в Москву, чтобы и там устроить вечеринку по случаю своего дня рождения. Но, похоже, что у красавицы есть какие-то сомнения на этот счет.

«Из теплого Дубая в холодную Москву. И все ради того, чтобы отметить мой день рождения. А вы бы полетели в московский холод ради одного вечера?» — спросила Виктория Боня у подписчиков Instagram.

Вероятно, для привлечения внимания пост теледива сопроводила снимком, на котором позирует в коралловом бикини, выгодно оттеняющем ее загорелое тело.

Фолловеры Виктории вместе с ответом на вопрос пишут ей комплименты, восторгаясь роскошными формами. Некоторые, правда, поспешили заметить, что звезда слегка поправилась.