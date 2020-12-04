«Поправилась»: Виктория Боня в коралловом бикини разволновала поклонников

Несколько дней назад Виктория Боня сменила локацию, прилетев из Монако в Дубай. Здесь бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» отмечала свой день рождения. Красотке исполнился 41 год.
Теперь теледива вновь готовится к перелету. На этот раз место, куда она намеревается прибыть, не столь комфортно, как Монако или Дубай, с точки зрения температуры воздуха и погоды.
Виктория планирует отправиться в Москву, чтобы и там устроить вечеринку по случаю своего дня рождения. Но, похоже, что у красавицы есть какие-то сомнения на этот счет.
«Из теплого Дубая в холодную Москву. И все ради того, чтобы отметить мой день рождения. А вы бы полетели в московский холод ради одного вечера?» — спросила Виктория Боня у подписчиков Instagram.
Вероятно, для привлечения внимания пост теледива сопроводила снимком, на котором позирует в коралловом бикини, выгодно оттеняющем ее загорелое тело.
Фолловеры Виктории вместе с ответом на вопрос пишут ей комплименты, восторгаясь роскошными формами. Некоторые, правда, поспешили заметить, что звезда слегка поправилась.
«Поправилась чуть», «Нормально так заплыла», «Сейчас мода пошла на такие тела. Выглядит она просто шикарно», «Аппетитная», — высказываются пользователи под снимком Бони в бикини.
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