«Меня капают и лечат»: беременная двойней экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина попала в больницу

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина одна воспитывает двух дочерей — Патрисию и Алису. В скором времени красотка станет мамой еще двух девочек. Алена беременна близнецами и находится на тридцать третьей неделе.

Врачи предупредили Алену о риске преждевременных родов и решили положить в больницу на сохранение. Так что прямо сейчас будущая мама двойняшек находится под наблюдением специалистов.

Ашмарина старается сохранять позитив и верит, что ей удастся еще несколько недель проносить близнецов. Ведь, как показало УЗИ, пока вес будущих малышек довольно маленький – 1700 граммов.

«Меня капают и лечат. Я себя сейчас чувствую в надежных руках», — поделилась Алена Ашмарина в Instagram.

Беременная экс-участница реалити-шоу добавила, что уже определилась с врачом, которому доверит принимать роды. Правда, пока до конца не ясно, разрешат ли специалисты Алене рожать самой или же ее дочери появятся на свет с помощью кесарева сечения.

Напомним, о том, что она ждет двойню, Ашмарина сообщила минувшим летом. С отцом будущих дочерей звезда рассталась. Имя мужчины, который оставил столь заметный след в ее биографии, Алена скрывает.

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