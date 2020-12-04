Лобода в глянцевых полусапожках блеснула фигурой в обтягивающих легинсах

Светлана Лобода умеет взбудоражить фантазии поклонников. Ее смелые образы никого не оставляют равнодушными. Новый горячий лук артистки согреет даже при минусовых температурах на улицах.

Певица примерила латексные лосины и обтягивающее боди, оголив одно плечо. Завершили манящий образ лаковые сапоги на шпильке — эдакая женщина-кошка в образе total black. Оценить образ можно здесь.

«И какай план сейчас у меня в голове?» — заинтриговала поклонников Лобода.

Судя по комментариям, которые стали появляться под снимками, «далеко идущих» планов никто не увидел, зато в деталях рассмотрели длинные ноги и тонкую талию.

Пользователи пишут слова восхищения: «Потрясающая», «Роскошная». А некоторые даже предположили, что в таком одеянии Лобода может готовиться захватить мир, пишет сайт OA.

В октябре Светлана Лобода попала в Боткинскую больницу в Москве. Артистка пожаловалась на боль в области копчика, сообщает сайт argumenti.ru.

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