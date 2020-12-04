«Сибирские гастроли»: Марина Александрова запечатлелась без макияжа

Снимком из снежного леса актриса поделилась в своем Instagram.

Марина Александрова находится на гастролях в Сибири. Свободное от выступлений время она решила провести с пользой и повеселилась в снежном лесу. Актриса запечатлелась у огромных еловых лап, при этом она была без макияжа. Результатом поделилась в своем Instagram.

«Сибирские гастроли», — подписала серию видео и снимков Александрова.

Фанаты оценили снимки и похвалили ее за смелость.

«Супер! Хорошенькая! Классные фотки! Красотища!» — писали пользователи Сети.

К слову, Александрова, как и многие звезды шоу-бизнеса, переболела коронавирусом, а после болезни заметно похудела.

Напомним, что 38-летняя Марина замужем за режиссером Андреем Болтенко. Пара воспитывает сына Андрея, которому восемь лет, и пятилетнюю дочь Катю.

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