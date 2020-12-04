Экс-участник «Дома-2» Артур Кулаков обвинил в жестоком избиении актера Кирилла Мелехова

Пострадавший рассказывает о драке, а звезда «Кухни» и «Глухаря» уверяет, что никакого происшествия не было.

Странная история произошла в московском баре «Руки Вверх!». По словам экс-участника «Дома-2» Артура Кулакова, его жестоко избил звезда российских сериалов «Кухня» и «Глухарь» Кирилл Мелехов.

Сотрясение мозга, перелом челюсти и костей носа, а также травма глазничной пластинки — с такими увечьями привезли пострадавшего в больницу.

По словам Кулакова, Мелехова он встретил в баре, тот изрядно выпил и спровоцировал конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку, но дать отпор противнику участник реалити-шоу попросту не успел.

Про Кирилла Мелихова известно, что он давно занимается единоборствами и ранее даже выступал на соревнованиях. Так что рука у него «тяжелая». Насколько — испытал на себе Кулаков.

Парень написал заявление в полицию. Как сообщают источники 5-tv.ru, полицейские возбудили уголовное дело за «причинение вреда здоровью средней степени тяжести». Сообщалось, что зачинщика драки задержали, но достоверно не известно, так ли это. Тем не менее сам актер на связи и даже прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Информация не достоверная. Этой ситуации не было, это выдумка!» — резко парировал вопросы Мелехов.

Артист подчеркнул, что даже не знаком с Кулаковым, поэтому дальнейшее обсуждение инцидента просто не имеет смысла.

Ранее бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов вспомнил, как ходил с Викторией Боней в центр тренингов «личностного роста». По его мнению, это была самая настоящая секта, от которой он просто сбежал, сообщает сайт «Актуальные новости».