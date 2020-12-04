«Сегодня не стало Шены»: любимая собака Ольги Орловой умерла от рака

Телеведущая оплакивает питомицу, которая год назад поселилась в ее семье.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова известна своей любовью к собакам. В особняке звезды живут несколько четвероногих друзей человека. Всех своих питомцев Ольга Орлова находила в приютах. Так было и с Шеной. Примерно год назад от волонтеров Ольга узнала о собаке, над которой издевались, а затем выбросили на улицу умирать ее бывшие хозяева.

У Шены был рак. Телеведущая решила, что заберет несчастное животное себе и сделает все, что в ее силах, чтобы облегчить участь собаки.

«Сегодня не стало Шены. Она ушла так же тихо, как и жила», — сообщила Ольга Орлова в Instagram.

По прогнозам ветеринаров, Шене оставалось жить примерно месяц — при ее-то диагнозе и состоянии. Но благодаря заботам Ольги Орловой собачья жизнь продлилась почти на год. Звезда призналась: она хочет верить, что 2020 год стал для Шены лучшим временем в ее судьбе.

Телеведущая тяжело переживает уход питомицы, Ольга не стала скрывать, что во время написания поста не могла остановить слез.

«Беги по радуге, наша Шена. Мы будем помнить тебя всегда», — заключила Ольга Орлова.

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