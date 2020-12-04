«Диван с любимой женой»: Влад Топалов перенес операцию после «Ледникового периода»

Как отметил музыкант, выходные он проведет с сыном и супругой.

Певец Влад Топалов в Instagram заявил, что перенес операцию после шоу «Ледниковый период», которое уже больше месяца с успехом идет на Первом канале.

«Три дня покоя после операции. И я точно знаю, как их проведу, а точнее, как мы их проведем. Мультики, еда и диван с любимой женой. Как говорил Высоцкий: «Это не беда, если болит нога». Всем на ледовый каток! Очень рекомендую! Гарантированный отдых на диване! Ура, товарищи! Всем спасибо, всем пока». Влад Топалов

«Человечный человек. «Ледниковый период» вас раскрыл», «Спасибо за эмоции», «Влад, желаю скорейшего выздоровления и хороших выходных с семьей. Ты же знаешь сам: во всех минусах есть свои плюсы. Выздоравливай, ты лучший», «Дорогой Влад, выздоравливайте скорее, и конечно же, наслаждайтесь этими днями на диване, проведенные вместе с женой и сыном. Счастья вам и удачи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Влад Топалов выступал на шоу с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных. Они выбыли из проекта, не дойдя до финала.

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