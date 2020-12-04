«Жизнь прекрасна, если бы не вирус»: сын Александра Ширвиндта раскрыл правду о болезни родителей

Знаменитый сатирик вместе с супругой Натальей Николаевной уже несколько дней находятся в клинике, куда были госпитализированы с коронавирусом.

Сын худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта Михаил на своей страничке в Instagram рассказал о том, как чувствуют себя его пожилые родители, на пару заболевшие коронавирусом и угодившие в больницу. Михаил Александрович дал понять, что его папа и мама идут на поправку. Врачи обещают отпустить звездных супругов домой уже в ближайшие выходные.

Сын известного юмориста добавил, что его родителям в стационаре оказывается повышенное внимание. Врачи, медсестры, соседи по палате окружили Александра Ширвиндта и его жену заботой. По словам Михаила Александровича, их постоянно норовят подкормить.

«Единственное, что их раздражает в больнице — это слишком обильное питание, поскольку гостинцы несут абсолютно все: врачи, медсестры, соседи по палатам, я, внуки… «Жизнь прекрасна, если бы не вирус» — вот, что они написали», — поделился в Instagram Михаил Ширвиндт.

Напомним, о том, что Александр Ширвиндт и его жена Наталья Николаевна Белоусова попали в больницу с коронавирусом, стало известно 25 ноября.



Тогда же сообщалось, что у 86-летнего мэтра легкая форма заболевания.

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