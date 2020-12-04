«Никто больше не платит хорошие гонорары»: Бузова о Самбурской, назвавшей «Дом-2» днищем

Телеведущая Ольга Бузова в Instagram резко ответила своей коллеге Анастасии Самбурской. Ранее та назвала проект «Дом-2» днищем, а деньги, которые зарабатываются на шоу «не показатель уровня интеллектуального превосходства» участников.

Как отметила Бузова, все ведущие проекта — добропорядочные люди. У многих есть семьи. Сама она никого никогда не обижала, всегда старалась быть на позитиве, а с недавних пор обрела любовь. Как заметила Бузова, кому-то просто понадобился хайп и пиар.

«Потому что никто больше не платит хорошие гонорары. Время сложное. И человек решил вылить грязь прямо нам под дверь». Ольга Бузова

По словам Бузовой, Самбурская просто обделена вниманием и злится из-за собственных неразрешенных проблем. Аудитория «Дома-2», как заметила телеведущая, в этом совсем не виновата. Также Бузова сказала, что Самбурская не может ничего ей сказать лично, пряча глаза при встрече, а способна на подвиги только в Сети.

Напомним, что «Дом-2» идет по телевидению уже 16 лет. Аудитория, которая смотрит шоу, по примерным данным составляет 60 миллионов человек.

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