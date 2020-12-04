«Оторви хвостик»: дочка Кудрявцевой показала, как нужно чистить мандаринки

Двухлетняя Машенька уже хорошо разговаривает и объясняет маме, чего хочет.

Телеведущая Лера Кудрявцева в свои 49 лет является мамой двоих детей. Сын Жан, который в этом году достиг 30-летнего возраста, появился у звезды в первом браке от музыканта Сергея Ленюка. А отцом двухлетней Маши является хоккеист Игорь Макаров, с которым Кудрявцева счастлива уже 7 лет.

Маленькая Маша растет умницей и красавицей. Девочка ходит на занятия для малышей, где учит цвета, фигурки, животных и буквы, а также занимается балетом. Мама обожает проводить время с малышкой, периодически снимая ее на фото и видео. В новой публикации девочка поразила родительницу умением чистить мандарины.

«Оторви хвостик», — попросила девочка маму. И добавила: «А я буду чистить сама».

Девочка довольно быстро разобралась с кожурой мандаринки, а потом на радость маме стала ее кушать по дольке. Кудрявцева похвалила дочурку за такую ловкость. А подписчики не смогли сдержать эмоций:

«Сладость маленькая», «Чудо», «Ну что за сладкая девочка Машенька», «Прелесть она, конечно! Просто прелесть! Радость от каждого фото и улыбка», «Очень хорошо говорит, кукла», «Смотрю, и восхищаюсь: какая красавица», — пишут фолловеры.

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