«Здоровье близких важнее»: Алсу объяснила, почему отказалась от участия в «новогодних огоньках»

По словам певицы, в эфирах главных телеканалов ее в предстоящие праздники увидеть не удастся.

Певица Алсу объяснила, почему в этом году решила полностью отказаться от участия в «новогодних огоньках», которые идут на центральных российских телеканалах в праздники.

«В связи с пандемией я приняла решение отказаться от всех съемок и не подвергать риску себя и свою семью. Думаю, ничего страшного, если один год в новогодних огоньках меня не будет. Здоровье моих родных и близких для меня важнее».

Алсу

Как отметила певица, ее родные будут в праздники наслаждаться ее новым альбомом. В него, как известно, вошли в том числе и новые композиции. Также Алсу заметила, что надеется на понимание своих поклонников, которые не сильно будут расстраиваться из-за ее достаточно неожиданного решения, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что новый альбом Алсу получил название «Я хочу одеться в белое». По ее словам, именно песня с таким названием из альбома отражает ее нынешнее состояние.

Сморите также: