«Какая большая!»: Басков не сдержал эмоций при виде своей любимицы Шанель

Минувшим летом в семье Николая Баскова произошло пополнение. Ему подарили крошечный пушистый комочек — котенка породы скоттиш-фолд, которую артист назвал Шанель.

Певец довольно редко показывает любимицу в своем микроблоге, и поклонники не перестают просить его делать это почаще. Им не терпится увидеть, как сейчас выглядит милашка Шанель. И вот звезда, наконец, запечатлел очаровашку на видео.

«Ну кто это у меня такой красивый? Ну кто это у меня такой вообще невозможный?» — не в силах сдержать умиления, обращается Басков к любимице. — «Глазищи мои сладкие. Чем ты недовольна? Что я тебя не глажу? Моя красавица! Выросла уже, какая большая!».

Поклонники поспешили поблагодарить Николая Баскова за это видео. Многие признались, что обожают милашку Шанель. Подросшая кошечка выглядит не менее очаровательной, чем когда была милой крохой.

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