В долгах как в шелках: с Федора Бондарчука требуют через суд более шести миллионов рублей

Режиссер из-за пандемии пока не может рассчитаться с банками.

Режиссер Федор Бондарчук до сих пор не погасил свои задолженности по кредитам перед одним из российских банков. Напомним, что несколько лет назад он взял в кредитной организации на развитие своих творческих проектов десять миллионов рублей под 14 процентов годовых. Кредит он вовремя не погасил, после чего «банкиры» пошли искать правду в суде.

В итоге Бондарчука обязали выплатить свыше 11 миллионов рублей. Впрочем, режиссер гасить задолженности и в этом случае не стремился. В Симоновском суде Москвы отметили, что недавно поступило исковое заявление о взыскании неустойки по кредитному договору.

«Федору Бондарчуку необходимо выплатить неустойку за несвоевременную оплату основного долга — 6290000 рублей, плюс неустойку за несвоевременную оплату процентов — 291456,99 рублей. А также госпошлину — 41107,28 рублей». Представители Симоновского суда

Ранее Федор Бондарчук отмечал, что кинобизнес в России из-за пандемии переживает очень тяжелые времена. Новые фильмы, конечно, в прокат выходят, но их крайне мало. Кроме того, залы фактически пустые, поэтому неизвестно, как долго киноиндустрия будет находиться в жесточайшем кризисе, сообщает «СтарХит».

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