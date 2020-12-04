«В списке меховых трендов»: Водянова, Брежнева, Тодоренко и другие звезды «выгуляли» модные шубы сезона

Если кого-то снег в ноябре не убедил пополнить гардероб теплыми сезонными вещами, то наступившая календарная зима не оставила шансов – пришло время утепляться. И в сезоне 2020-2021 по-прежнему актуальным остается эко-мех. Поэтому многие звездные модницы пополнили свою коллекцию парочкой, а то и тремя-четырьмя моделями стильных шубок Тедди.

Вместе с фэшн-экспертом журнала Vogue Анной Бжедуговой мы заглянули в гардеробы знаменитостей, чтобы на их примере показать нашим читательницам, какие шубки заслуживают внимания, а что уже давно пора отправить в утиль.

Наталья Водянова

Икона стиля, супермодель Наталья Водянова пополнила свой гардероб стильной длинной шубкой бежевого цвета. И тут же внедрила ее в свой аутфит. Она добавила стильные широкие брюки красного цвета и кепи в тон с глянцевым козырьком.

Анна Бжедугова с восторгом оценила аутфит топ-модели и не смогла не отметить, что шуба у Водяновой выполнена из натурального меха. В пику тренду на искусственные материалы, конкретно эта вещь у Натальи – актуальная модель верхней одежды.

«Вау! Безупречный образ! Очень нравится сочетание натурального цвета меха, его фактуры, с красным и лаком. Прекрасное взаимодействие основных оттенков и текстур ткани! Кстати, это пример шубы из натурального меха, которая в этом сезоне остается актуальной», — подчеркнула стилист.

Регина Тодоренко

Телеведущая, жена Влада Топалова Регина Тодоренко отправилась в супермаркет в длинной шубке молочного цвета. Именно такие модели в нынешнем сезоне ценны за счет своей универсальности.

«Очень милое пальто из овчинки. Такое подойдет молодым девушкам, фасон довольно универсальный и его легко комбинировать с любой одеждой. Если не боитесь объема, можно взять такое пальто размера на два больше, чтобы зимой носить с плотным свитером и использовать тренд на многослойность, который в этом сезоне все еще актуален», — отметила эксперт.

Вера Брежнева

Красавица Вера Брежнева со своей безупречной фигурой может позволить себе любые тренды. И всегда выглядит модно. На этот раз экс-солистка группы «ВИА Гра» повеселилась в кипенно-белой шубке с длинным ворсом.

«Белоснежная шуба из ламы, надо отметить, Вере очень к лицу. Шуба из ламы с воротником или ее объемный вариант oversize в этом сезоне держатся в списке меховых трендов», — заметила Анна Бжедугова.

Стилист предостерегла модниц от ошибки перестараться с аутфитом, выбирая такую верхнюю одежду: «Из-за объема подобных моделей есть риск перегрузить образ, я советую комбинировать их с чем-то базовым и родным по оттенку».

Ксения Бородина

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина – известная модница. Девушка заранее позаботилась о зимней одежде и еще до наступления декабря отправилась на шопинг за шубкой. В итоге жена Курбана Омарова не смогла остановить свой выбор на какой-то одной модели и попросила фолловеров помочь ей.

А вот наш эксперт категорически против всех этих шубок. И предостерегает читательниц от покупки.

«Это 100%-й антитренд как прошлого, так и настоящего, так и следующего сезона. Шуба «гусеница» — это олицетворение отсутствия этики и чувства стиля. Мода на натуральный мех канула в лету, по крайней мере на норку, кролика и прочих мелких зверушек. Самолюбование теперь активно порицается в западном обществе, а вот в наших реалиях многие все еще утепляются при помощи натурального меха. Точку зрения морали мы не затрагиваем, а вот с точки зрения моды – такая шуба будет неуместна в гардеробе стильной женщины», — категорично отметила Анна Бжедугова.

Жанна Мартиросян

О теплой и актуальной обновке к зиме позаботилась и жена шоумена Гарика Мартиросяна Жанна. Светская львица пополнила гардероб меховым пальто с английским воротником. Девушка выгуляла его в лес, запечатлевшись на память. Получился довольно сказочный образ, который похвалила наш фэшн-эксперт.

«Хорошее меховое пальто, особенно для прогулки по заснеженному городу или загородным пейзажам. На Жанне оно стильно смотрится, тем более что белый можно успешно сочетать как с яркими, так и с базовыми оттенками», — заметила стилист.

Любовь Толкалина

Классический пример шубы из искусственного меха, который был актуален в прошлом сезоне, и не сбавляет своей трендовости в этом, продемонстрировала актриса Любовь Толкалина. Звезда отметилась на прогулке в шубке Тедди серого цвета. Весь образ знаменитости заслужил похвалу эксперта.

«Такую шубу можно сочетать вообще с чем угодно, она ни к чему не обязывает. На Любови классический деним и черная водолазка, но в комбинации выглядит все более, чем уместно. Если бы это был комплект «на выход» и под шубой красовалось бы платье, верх также работал бы заодно с остальными предметами образа», — прокомментировала Анна Бжедугова.

Анна Нетребко

А вот звезда мировой оперы Анна Нетребко прогадала с выбором меховой верхней одежды. Звезда отметилась на светском рауте по случаю церемонии награждения театральной премией в Большом театре. На балконе она позировала в роскошной шубке бордо, однако, такой аутфит Анна Бжедугова нашла неактуальным.

«Это еще один пример неудачной покупки шубы в 2020 и 2021 году. Первое – цвет, второе – опять натуральный мех и неактуальный фасон. Также хочется отметить платье, которое только подчеркнуло недостатки фигуры — непонятно, зачем обтягивать верхнюю часть, при этом облегчать низ за счет сетки, но начиная буквально с ног», — заметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Бжедугова — модный эксперт. Окончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия, начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.

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