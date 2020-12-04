«Моргенштерн – это все-таки явление, скорее виртуальное»: Шнуров высказался о заработках рэпера

По словам музыканта, он не знает «концертных способностей» молодого исполнителя.

Певец Сергей Шнуров в интервью на YouTube-канале «Редакция» объяснил, почему в период пандемии рэпер Моргенштерн зарабатывает больше многих других артистов, которые жалуются на свое бедственное положение.

По словам лидера группы «Ленинград», Моргенштерн больше царит в виртуальном пространстве. Это направление в шоу-бизнесе наименьшим образом пострадало после отмены «живых» концертов.

«Моргенштерн — это все-таки явление, скорее виртуальное. Я не знаю его концертных способностей. Это все-таки разные навыки». Сергей Шнуров

По словам Шнурова, рэпер рассказывал, что получает от прослушиваний на стриминговых сервисах по пять миллионов рублей в месяц. Это намного больше, чем он зарабатывает в «лайфе».

Ранее Шнуров отмечал, что новое поколение звезд сегодня активно зарабатывает на виртуальных площадках. По его мнению, в нынешних реалиях выходить на сцену и быть звездой вовсе не обязательно.

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