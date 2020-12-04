Утеплилась по-зимнему: Глюк’оZа в белой шубке с английским воротником повеселилась в машине

Многие звезды с наступлением настоящей зимы поспешили пополнить свой гардероб серьезной артиллерией – шубами не только из эко-меха, но и натуральных материалов. Телеведущая Ксения Бородина, например, как одна из самых известных модниц, приобрела длинноворсовую шубку, которую накануне выгуляла с детьми.

Певица Глюк’оZа, настоящее имя которой – Наталья Чистякова-Ионова – пополнила свой гардероб сразу двумя роскошными шубками. В черной длинной девушка уже отметилась на прогулке – она порадовалась наступившим морозам и настоящей календарной зиме.

А в день премьеры своей новой песни Наталья облачилась в белоснежную шубку из меха, похожего на норку, с английским воротником. В ней девушка запечатлелась в машине, где записала видео, как исполняет новый трек.

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