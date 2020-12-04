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«Дом превратился в павильон»: Успенская показала интерьеры своего роскошного особняка

Артистка провела рум-тур по помещению, облачившись в свободное платье и белые ботильоны.

«Дом превратился в павильон»: Успенская показала интерьеры своего роскошного особняка
Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

66-летняя Любовь Успенская восхищает поклонников своей энергетикой и работоспособностью. Артистка ни на минуту не перестает творить. И даже ее дом превратился в одну большую съемочную площадку. Накануне королева русского шансона провела рум-тур по собственному особняку, в роскошных интерьерах которого обосновались несколько съемочных групп.

Успенская прошлась по комнатам в стильном черном платье свободного кроя и белоснежных ботильонах. В просторных комнатах заметно большое количество людей и самой разной аппаратуры. Оказалось, что певица снимает клип в собственном доме.

«Мой дом превратился в павильон для съемки клипа. Количество машин, автобусов и операторов-режиссеров больше, чем в целой стране!» — поражается Успенская.

«Всегда в работе и творчестве. 24/7 я занимаюсь любимым делом! Каждому желаю найти в жизни дело по душе, чтобы получать удовольствие от рабочего процесса и наслаждаться им», — подписала под видео Успенская.

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