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«Портрет обнаженной Ахматовой работы Модильяни»: Мазур раскрыла содержимое коллекции Баталова

Бывшая подруга пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской заверила, что все работы имеют огромную культурную ценность.

«Портрет обнаженной Ахматовой работы Модильяни»: Мазур раскрыла содержимое коллекции Баталова
Алексей Баталов. Фото: Globallookpress.com

Бывшая подруга пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале раскрыла секрет, что хранилось в якобы похищенной коллекции культурных раритетов актера Алексея Баталова. Напомним, что в краже сегодня подозревают актрису Наталью Дрожжину и юриста Михаила Цивина.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин
Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото: Globallookpress.com

По словам Мазур, много лет назад она была в гостях у Баталова и видела все раритеты своими глазами. Помимо архивов писательницы Анны Ахматовой, там также было письмо Маяковского Нине Ольшевской, маме Баталова, инскрипты поэта Мандельштама, письма Блока. Впрочем, это еще цветочки. В коллекции были картины. Их стоимость равна примерно десяти миллионам евро.

«Картины Петрова-Водкина и главный раритет — портрет обнаженной Ахматовой работы Модильяни».

Элина Мазур

Отметим, что Элина Мазур в свое время обещала «вернуть в семью» мужа Виталины Цымбалюк-Романовской народного артиста Армена Джигарханяна. Впрочем, у нее из этой затеи ничего не вышло и с пианисткой они стали через какое-то время злейшими врагами.

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Алексей БаталовАнна АхматоваВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрограмма "Пусть говорят"Элина Мазур