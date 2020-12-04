«Портрет обнаженной Ахматовой работы Модильяни»: Мазур раскрыла содержимое коллекции Баталова

Бывшая подруга пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале раскрыла секрет, что хранилось в якобы похищенной коллекции культурных раритетов актера Алексея Баталова. Напомним, что в краже сегодня подозревают актрису Наталью Дрожжину и юриста Михаила Цивина.

По словам Мазур, много лет назад она была в гостях у Баталова и видела все раритеты своими глазами. Помимо архивов писательницы Анны Ахматовой, там также было письмо Маяковского Нине Ольшевской, маме Баталова, инскрипты поэта Мандельштама, письма Блока. Впрочем, это еще цветочки. В коллекции были картины. Их стоимость равна примерно десяти миллионам евро.

«Картины Петрова-Водкина и главный раритет — портрет обнаженной Ахматовой работы Модильяни». Элина Мазур

больше по теме Вдова Алексея Баталова участвует каждую неделю в ток-шоу, но не пускает домой следователей Гитана Леонтенко заняла довольно странную позицию в деле о краже у нее миллионов актрисой Натальей Дрожжиной и юристом Михаилом Цивиным.

Отметим, что Элина Мазур в свое время обещала «вернуть в семью» мужа Виталины Цымбалюк-Романовской народного артиста Армена Джигарханяна. Впрочем, у нее из этой затеи ничего не вышло и с пианисткой они стали через какое-то время злейшими врагами.

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