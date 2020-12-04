«Пересмотрели все фильмы от Гарри Поттера до Винни Пуха»: Дибров рассказал о занятиях с детьми

По словам телеведущего, он много времени на самоизоляции провел с наследниками.

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что во время пандемии работал над книгой «Моя жизнь на телевидении», которая увидит свет в следующем году. В ней он рассказал о работе телевизионщиков в девяностых годах прошлого века. По словам Диброва, он испытывал истинное наслаждение сидеть дома и писать книгу в период самоизоляции.

Ко всему прочему, как сказал Дмитрий Дибров, он много времени уделял и своим детям. Их у него от молодой жены трое. Он играл с ребятами и занимался их воспитанием.

«Мы увидели друг друга, пересмотрели все фильмы от Гарри Поттера до Винни Пуха. И столько интересного друг в друге нашли! Если бы не эта проклятая болячка — как бы и когда бы это случилось? Главное — интересоваться друг другом». Дмитрий Дибров

Напомним, что Дмитрий Дибров женат на молодой модели Полине. Именно она подарила ему трех мальчиков, которых они с женой обожают и боготворят, сообщает «Комсомольская правда».

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