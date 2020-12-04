Адвокат Барановской рассказал о «колоссальной сумме» в фунтах, которую не выплатил жене Аршавин

Как отметил Тимур Матвеев, в свое время футболист заключил с телеведущей мировое соглашение на выгодных для себя условиях.

Адвокат телеведущей Юлии Барановской Тимур Матвеев заявил, что в свое время футболист Андрей Аршавин заключил на выгодных для себя условиях мировое соглашение со своей гражданской женой.

«Мировому соглашению с Барановской предшествовало решение суда в Лондоне, которое обязало его отдавать на их детей колоссальную сумму в фунтах стерлингов, во много раз превышающую половину его зарплаты. Тогда Аршавин и попросил Юлию заключить договоренность о половине, обещая следовать ей до конца жизни».

Тимур Матвеев

Как отметил Матвеев, в свое время Барановская согласилась в этом денежном вопросе с Аршавиным. Тогда, конечно, еще никто не знал, что в жизни игрока появится новая жена журналистка Алиса Казьмина, с которой позже он также расстанется, несмотря на общего ребенка, сообщает портал wday.ru.

Ранее футболист добился через суд уменьшения суммы алиментов на троих старших детей. Вместо половины своих доходов он будет перечислять им три восьмых на троих. Барановская с таким решением не согласна и будет его оспаривать.

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