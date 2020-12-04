«Падальщики»: Лаврентьев вспомнил, как Дрожжина и Цивин «обхаживали» одиноких деятелей искусства

По словам заместителя председателя Союза кинематографистов России, у него давно есть претензии к этим людям.

Заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале негативно высказался в адрес актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа юриста Михаила Цивина.

По его словам, эти люди были частыми гостями на мероприятиях Союза кинематографистов России. Причем, как только в зале гас свет они перемещались в первые ряды, что многих возмущало. Лаврентьев вспомнил, как актриса и юрист не хотели покидать зал на похоронах кинорежиссера Марлена Хуциева, пытаясь разжиться личной информацией. Кроме того, они на протяжении долгих лет «обхаживали» пожилых деятелей искусства в Доме ветеранов сцены.

«Это одинокие люди — актеры, режиссеры, операторы, монтажники. Они жили в Доме ветеранов годами, десятилетиями. При этом у каждого из них квартиры на Кутузовском проспекте и в других хороших районах Москвы. Понимаете, Цивин и Дрожжина — это падальщики, которых интересует только нажива». Клим Лаврентьев

Напомним, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Они, по версии следствия, завладели деньгами и имуществом вдовы покойного актера Алексея Баталова актрисы Гитаны Леонтенко. Им может грозить до десяти лет заключения.

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