«Это моя личная трагедия»: Ваенга вспомнила об ошибке в далекой юности

Певица призналась, что когда ей было 18 лет она прервала беременность.

Певица Елена Ваенга в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» впервые показала фотографию, на которой ей всего 18 лет. При этом она на архивном кадре находится в положении. Тот ребенок так и не появился на свет. Исполнительница сделала аборт, чего до сих пор не может себе простить.

«Вы знаете, я должна это сказать. Это абсолютно неверно, что я сейчас делаю. Это неправильно. Это моя ошибка. Я сейчас нахожусь на сделке со своей совестью. На этой фотографии я беременна. Мне 18 лет. Я бы сказала не только себе. Это моя личная трагедия. Моя вина. Если этими словами я смогу остановить хоть одного человека… Девочки, не делайте аборт. Пусть хоть атомная война. Ни при каких обстоятельствах». Елена Ваенга

Как отметила Ваенга, еще ни одна женщина на Земле не пожалела, что родила ребенка. «Никогда этого не делайте. Никогда!» — заметила певица.

Елена Ваенга 17 лет жила гражданским браком с цыганом по национальности Иваном Матвиенко. Детей в этом браке не родилось. Сейчас певица счастлива в браке с Романом Садырбаевым. Их сыну Ивану восемь лет.

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