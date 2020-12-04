«Актуально и красиво»: Нетребко выбрала для съемок свитер с люрексом и принтованные брюки

Стилист Руслан Громов ранее отметил, что подобный верх в одежде — очень женственный.

Анна Нетребко снова вернулась в Петербург из Москвы, где была награждена премией К.С.Станиславского. Торжественная церемония прошла в Большом театре, и звезда мировой оперы блистала на вечере в роскошном платье с фатиновой юбкой.

По приезде в Северную столицу Анна Нетребко приняла приглашение поучаствовать в программе Ники Стрижак. Артистка выбрала для съемок черный свитер с мерцающим люрексом и принтованные брюки.

К слову, ранее стилист Руслан Громов относительно подобных свитеров высказал следующее:

«Женственные свитера с добавлением небольшого количества страз, бисера и люрекса — это актуально и красиво. Важно, чтобы в образе не было перебора», — предупредил Громов.

Смотрите также